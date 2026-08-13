دومین فصل کاوش اثرِ ارزشمندِ چهار هکتاری محوطه تاریخیِ "دیگه ور اینی" در گرمی، آغاز شده که قدمی دیگر برای شناسایی، بازخوانی و معرفی ظرفیت های پنهان این منطقه در استان اردبیل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پس از ثبت ملی محوطه تاریخیِ "دیگه ور اینی" در گرمی، حالا دومین فصل کاوش این اثرِ ارزشمندِ چهار هکتاری آغاز شده که قدمی دیگر برای شناسایی، بازخوانی و معرفی ظرفیت های پنهان این منطقه در استان اردبیل است.

تپه تاریخی دیگه‌ور در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و بر اساس مطالعات اولیه، محوطه باستانی دیگه‌ور که در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان در حدفاصل روستا‌های قوزلو و اینی شهرستان گرمی قرار دارد، دارای بخش‌های مختلف، بنای تاریخی و قبور تاریخی از دوران هزاره اول قبل از میلاد تا دوره صفوی است.