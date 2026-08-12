به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی عزیزی گفت‌: در سال زراعی جاری، ۳۶۷۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت آفتابگردان اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این سطح، ۳۷۵۹ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان استان به ترتیب در شهرستان‌های گرمه، بجنورد، سملقان و راز و جرگلان قرار دارد که سهم قابل توجهی در تولید این محصول دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: آفتابگردان از جمله محصولات مشمول خرید تضمینی است و برای سال جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه آفتابگردان ۱۱۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

عزیزی با بیان اینکه توسعه کشت دانه‌های روغنی از برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ضریب خوداتکایی در تولید روغن خوراکی است، خاطرنشان کرد: اجرای سیاست خرید تضمینی، انگیزه کشاورزان برای توسعه کشت این محصول راهبردی را افزایش داده و نقش مؤثری در حمایت از بهره‌برداران و تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌کشی کشور خواهد داشت.