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مردم ولایتمدار خراسان شمالی همچنان در میادین بر خونخواهی رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مرکز استان همچون هموطنان سراسرکشور برای وطن ۱۶۴ شب است که در میدان شهید بجنورد گرد هم میآیند و در کنار هم برای حفظ تمامیت ارضی سرزمینمان ایران، سهم خود را ادا میکنند.
مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رهبر شهید امت خود را گرامی داشتند.
اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.