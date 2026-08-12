به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مرکز استان همچون هموطنان سراسرکشور برای وطن ۱۶۴ شب است که در میدان شهید بجنورد گرد هم می‌آیند و در کنار هم برای حفظ تمامیت ارضی سرزمینمان ایران، سهم خود را ادا می‌کنند.



مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رهبر شهید امت خود را گرامی داشتند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.