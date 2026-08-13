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مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: این استان در زمینه عملکرد اتصال فیبر نوری، رتبه نخست کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر مخابرات منطقه خراسانشمالی گفت: اجرای فیبر نوری در مرکز استان به ۸۵ درصد رسیده و تلاش داریم تا این عملیات با هدف پوشش کامل شهری تسریع شود.
حسن دهقانیمقدم گفت: ۲۵۰ کیلومتر فیبر نوری در این طرح برای بجنورد طراحی شده است و اعتبار آن یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
وی افزود: این طرح جدای از توسعه زیرساختهای ارتباطی، زمینه هوشمندسازی شهر را نیز فراهم میکند و با تکمیل آن سرعت و کیفیت اینترنت بهطور محسوسی ارتقا مییابد و مردم بجنورد از خدمات اینترنتی پرسرعت و پایدار بهرهمند خواهند شد.
مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: اجرای طرح فیبر نوری ۲۴ شهر را پوشش داده و بهطور کامل به این فناوری مجهز کرده و در مجموع برای این شهرها ۸۰۰ کیلومتر فیبر نوری اجرا شده است.
وی با اشاره به جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری، این اقدام را راهکاری موثر برای ارتقای کیفیت خدمات اینترنت و ارتباطات و نیز پیشگیری از سرقت کابلهای مسی عنوان کرد و گفت: این تغییر باعث پایداری بیشتر شبکه و کاهش قطعیها و جلوگیری از سرقتها خواهد شد.
اجرای طرح فیبر نوری، به ویژه در مرکز استان میتواند نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتال، توسعه کسبوکارهای آنلاین و بهبود خدمات شهری ایفا کند.
توسعه فیبر نوری با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدمات ارتباطی و فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی پایدار در استان در حال اجراست.