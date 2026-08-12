پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای برنامههای ساماندهی آثار تاریخی استان، مبلغ ۳ میلیارد تومان برای مرمت و بهسازی بنای مقبره شهدا از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری گفت: با تخصیص اعتبار مرمت و ساماندهی بنای مقبره شهدا و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی در بنا بهزودی آغاز خواهد شد.
وی افزود: اولویتهای عملیاتی در این پروژه شامل مرمت منارهها و گنبد بنا، پاک سازی دیوارهای جانبی، نصب درب و پنجره و همچنین انجام عملیات محوطهسازی بخشی از پارک است که با هدف حفظ ساختار تاریخی و ارتقای وضعیت ظاهری این اثر انجام میگیرد.
دیناری ادامه داد: مقبره شهدا که با شماره ۹۲۴۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یادآور واقعه تاریخی قیام «لهاکخان» در سال ۱۳۰۵ است که در جریان آن هفت افسر و استوار ارتش فداکاری کردند.
لازم به ذکر است، در بررسیهای اسناد تاریخی، بر روی سنگ قبری که از بنای مذکور باقی مانده و هماکنون در موزه مجموعه مفخم نگهداری میشود، تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۰۵ درج شده است که از جنبههای مستند و تاریخی بسیار حائز اهمیت است.