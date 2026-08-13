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تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل در ۴۰ منطقه روستایی و کم برخوردار اردبیل ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ملیحه ملکزاده فرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به اهداف حضور تماشاخانه سیار در استان، اظهار کرد: توزیع عادلانه خدمات فرهنگی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و امیدآفرینی برای کودکان و نوجوانان، از اولویتهای اصلی کانون برای انجام این رویداد فرهنگی است.
وی افزود: این تماشاخانه با اجرای نمایش توسط هنرمندان کانونی، برگزاری مسابقات فرهنگی، بازی و سرگرمی، قصهگویی و اهدای بستههای فرهنگی، بستری مناسب برای بهرهمندی اهالی مناطق کمتر برخوردار از برنامههای فرهنگیهنری ر فراهم خواهد ساخت.
مدیرکل کانون استان با اشاره به اینکه این طرح در آستانه هفته وحدت اجرایی میشود، تصریح کرد: این برنامه با شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم»، تلاش دارد بذر امید و آگاهی را در ذهن و جان کودکان و نوجوانان مستعد این استان بارور سازد.
ملکزاده فرد خاطرنشان کرد: این تماشاخانه سیار در مدت حضور ۱۲ روزه خود در استان، در ۴۰ نقطه از شهرستانهای اردبیل، نمین، مشگینشهر و سرعین به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
وی در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل مراکز کانون برای استقبال از این رویداد، از خانوادهها دعوت کرد تا با حضور پرشور خود و فرزندانشان در محلهای استقرار تماشاخانه سیار، در خلق این تجربه فرهنگی متفاوت همراه باشند. مدیرکل کانون تأکید کرد: این تماشاخانه با هدف ایجاد لحظاتی سرشار از شادی، آموزش و خاطرهسازی برای کودکان شما تدارک دیده شده است و ما مشتاقانه چشمانتظار دیدار با لبخندهای گرم شما هستیم.
بر اساس اعلام روابط عمومی کانون، این تماشاخانه سیار در مدت حضور خود در استان، در ۴۰ نقطه از شهرستانهای اردبیل، نمین، مشگینشهر و سرعین به اجرای برنامه خواهد پرداخت که شامل مناطق زیر است:
شهرستان نمین: شهر آبیبیگلو و روستاهای دولتآباد، یزنآباد، علیبلاغی، سربند، سلطانآباد، گیلانده، کرکرق، آرخازلو و مرنی و حور.
شهرستان مشگینشهر: شهرهای رضی و آلنی و روستاهای دیه، پریخان و قصابه.
شهرستانهای اردبیل و سرعین: شهرک سینا، دانشآباد، کلخوران، گلمغان، نیار، آقا باقر، آقبلاغ، سلمانآباد، وحدت، امامزاده صدرالدین، انزاب علیا، جناقرد، خشکهرود، حملآباد، ایوریق، خلیلآباد، آراللو، هیر، رستمخان، صومعه، حسن باروق، آتشگاه، حکیمقشلاقی و شهر سرعین.