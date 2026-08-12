به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین فلاح گفت: از سال گذشته تاکنون برای هنرستان‌های استان با اعتبار هفت میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده و در اختیار هنرستان‌ها قرار داده شده است.

وی افزود: همچنین خیران نیز برای خرید تجهیزات برای پنج مدرسه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان کمک کردند.

فلاح ادامه داد: در طرح جایگزین تجهیزات مدارس نیز۲۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده است.

وی در ارتباط با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس نیز بیان کرد: تا پایان شهریور ۵۲ پنل خورشیدی که هرکدام پنج کیلووات انرژی برق تولید میکنند، در مدارس راه اندازی می‌شود.

وی افزود: در مهر امسال ۱۷ پروژه آموزشی با ۴۹ کلاس درس به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: طی مهر امسال مدرسه فردوسی که به عنوان مدرسه سبز در شهر بجنورد احداث شده به بهره برداری خواهد رسید و هزار دانش آموز در سال تحصیلی می‌توانند از آن بهره ببرند.