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مدیر کل نوسازی مدارس خراسان شمالی از خرید ۸۰ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد که این تجهیزات تا مهر خریداری و تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین فلاح گفت: از سال گذشته تاکنون برای هنرستانهای استان با اعتبار هفت میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده و در اختیار هنرستانها قرار داده شده است.
وی افزود: همچنین خیران نیز برای خرید تجهیزات برای پنج مدرسه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان کمک کردند.
فلاح ادامه داد: در طرح جایگزین تجهیزات مدارس نیز۲۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده است.
وی در ارتباط با ایجاد نیروگاههای خورشیدی در مدارس نیز بیان کرد: تا پایان شهریور ۵۲ پنل خورشیدی که هرکدام پنج کیلووات انرژی برق تولید میکنند، در مدارس راه اندازی میشود.
وی افزود: در مهر امسال ۱۷ پروژه آموزشی با ۴۹ کلاس درس به بهره برداری خواهد رسید.
وی گفت: طی مهر امسال مدرسه فردوسی که به عنوان مدرسه سبز در شهر بجنورد احداث شده به بهره برداری خواهد رسید و هزار دانش آموز در سال تحصیلی میتوانند از آن بهره ببرند.