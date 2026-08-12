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با نصب و راه اندازی ۹ دستگاه فنکویل و ۳ دستگاه اسپلیت مشکل تامین سرمایش بخشهای بستری و شیمی درمانی بیمارستان کوثر سمنان رفع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس بیمارستان کوثر سمنان گفت : با توجه به مطالبه و دغدغه بیماران و همراهان آنها برای رفع مشکل سرمایش این بیمارستان ، در ادامه برنامههای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، ۹ دستگاه فنکویل زمینی در طبقه سوم بیمارستان خریداری و نصب شده است. .
فروزشفرد افزود: همچنین با هماهنگی فرماندار سمنان و همکاری یکی از واحدهای صنعتی به بخش شیمیدرمانی بیمارستان کوثر اهدا شد که فرآیند نصب و راهاندازی این تجهیزات نیز تا پایان هفته انجام خواهد شد.
رئیس بیمارستان کوثر سمنان با قدردانی از همراهی و حمایت مجموعههای صنعتی و خیران در کمک به تأمین برخی تجهیزات مورد نیاز بیمارستان گفت: بهبود شرایط فیزیکی و محیطی بخشهای درمانی، یکی از اولویتهای بیمارستان است.