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نیروگاه خورشیدی «میرزا رحیملوی یک» اردبیل با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی و نصب ۴ هزار و ۴۸۰ پنل خورشیدی، آماده شده تا بیش از ۸ مگاوات برق را به شبکه سراسری هدیه کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهران امانی فرماندار نمین در بازدید از نیروگاههای در حال احداث شهرستان گفت: در صورتی که نیروگاههای پیشبینی شده در شهرستان به بهرهبرداری برسد گامی اساسی در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار آلایندهها داشته و سهم بسزایی در حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دستگاههای متولی مسائل و مشکلات سرمایهگذاران این حوزه را احصا و موانع را برطرف کنند اظهار کرد: باید وضعیت تمامی پروژهها به صورت دقیق و مستمر بررسی شود تا مشخص شود هر طرح در چه مرحلهای قرار دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
فرماندار نمین با بیان اینکه مناطقی از شهرستان نمین دارای دمای مطلوب و پتانسیل بالای تابش است افزود: در صورتی که نیروگاههای پیشبینی شده در شهرستان به بهرهبرداری برسد گامی اساسی در جهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار آلایندهها داشته و سهم بسزایی در حفظ محیط زیست و پایداری منابع طبیعی خواهد داشت.
امانی با اشاره به اینکه عملیات احداث نیروگاه خورشیدی شرکت توزیع برق استان در مرحله پایانی قرار دارد ادامه داد: این نیروگاه ۳.۲ مگاواتی در چهار و نیم هکتار با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان با تلاشهای عوامل شرکت توزیع برق استان و شهرستان به زودی به شبکه برق متصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه از احداث و توسعه نیروگاههای خود تأمین در صنایع بزرگ شهرستان استقبال میکنیم بیان کرد: احداث نیروگاههای خود تأمین صنایع بزرگ در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است و صنایع بزرگ و پرمصرف با احداث نیروگاههای خورشیدی خود تأمین موجب کاهش فشار بر شبکه برق خواهند شد.
فرماندار شهرستان نمین به پروژه ۵ مگاواتی کارخانه آرتا سیمان اردبیل اشاره کرد و گفت: این پروژه در زمین به مساحت ۷ هکتار و ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار با پیشرفت ۵۶ درصدی رسیده است که به محض اتمام به شبکه وصل و قسمتی از برق مورد استفاده کارخانه را تأمین خواهد کرد.