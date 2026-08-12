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هماکنون ۲۶۴ روستای استان با کمبود آب مواجهاند و در چهار سال اخیر نیز تنش آبی در ۴۳۳ روستای استان زنجان گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با وجود بارشهای مناسب در سال جاری، تأمین آب آشامیدنی در برخی روستاهای استان زنجان همچنان با چالش مواجه است.
بر اساس اعلام مسئولان، هماکنون ۲۶۴ روستای استان با کمبود آب مواجهاند و در چهار سال اخیر نیز تنش آبی در ۴۳۳ روستای استان زنجان گزارش شده است.
سرانه مصرف آب در روستاهای کشور حدود ۳۲۰ لیتر در شبانهروز به ازای هر نفر است؛ این میزان در روستاهای استان زنجان به ۳۶۰ لیتر میرسد که رقم قابل توجهی است.
گستردگی روستاها، فرسودگی شبکه، مصرف بالا و وجود انشعابات غیرمجاز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کمبود آب عنوان شده است.
بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، سال گذشته با چهار هزار و ۶۹۰ انشعاب غیرمجاز آب برخورد شد و امسال نیز حدود چهار هزار و ۹۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و در دست اقدام است.
همچنین تأمین آب ۱۰۰ روستای استان تا پایان امسال در برنامه کاری قرار دارد.
مدیریت مصرف، اصلاح شبکههای فرسوده و برخورد با انشعابات غیرمجاز از جمله راهکارهایی است که میتواند به کاهش تنش آبی و تأمین پایدار آب شرب روستاهای استان کمک کند.