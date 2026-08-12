به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهلت ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت ایران تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

این دوره از المپیاد ملی مهارت در رشته‌های متنوعی از جمله فناوری خودرو، فرز و تراش CNC، فناوری اطلاعات و وب، طراحی گرافیک، خیاطی، قنادی، کابینت‌سازی، مکاترونیک، رباتیک، جوشکاری، آشپزی، امنیت سایبری، الکترونیک، تأسیسات، نقاشی و صافکاری خودرو، توسعه نرم‌افزار‌های موبایل، پردازش ابری، طراحی صنعتی و سایر رشته‌های مهارتی برگزار می‌شود.

مرحله شهرستانی مسابقات از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه، مرحله استانی ۷ آبان‌ماه و مرحله کشوری در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۱ شهریورماه برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مسابقات به نشانی Skill.Irantvto.ir مراجعه کنند.