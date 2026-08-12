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استان زنجان سوگوار رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام مجتبی (ع) سر در مساجد، حسینیه ها، تکایا و معابر شهرها سیاهپوش شده است.
پایتخت شور و شعور حسینی در ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز پیامبر نور و رحمت، فخر کائنات، رسول مهربانیها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و سبط اکبرش دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی (ع) غرق در عزا و ماتماند.
سوگواران زنجانی با شرکت در دستههای عزاداری ارادت خود را به نبی مکرم اسلام و سبط اکبرش نمایان میکنند.
همچنین زیارت حضرت رسول در امامزادگان استان زنجان (ع) توسط عزاداران پایتخت شور و شعور حسینی قرائت میشود.
قشرهای مختلف مردم زنجان با نصب بیرق عزا بر سر در منازل، مغازهها و مکانهای عمومی عشق و ارادت و دلدادگی خود را نسبت به آخرین فرستاده الهی و امام حسن مجتبی (ع) نشان میدهند.
قرائت ادعیه، سخنرانی مذهبی، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، نوحه سرایی با حضور مداحان اهل بیت، عزاداری رحلت جانگداز سرور کائنات و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) و تعزیه خوانی از مهمترین برنامههای ۲۸ صفر در استان است.