پخش زنده
امروز: -
همزمان با برپایی اجتماع های شبانه مقاومت، کاروان خودرویی بانوان جانفدا در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه صاحب الزمان اصفهان گفت: این حضور پیامآور نقشآفرینی بیبدیل زنان در عرصههای سخت دفاعی است و بار دیگر ثابت کرد که بانوان انقلابی در کنار مجاهدتهای فرهنگی، در میدان نبرد نیز پاسدارانی استوار برای حریم ولایت و تمامیت ارضی کشور هستند.
نرگس سادات کاظمی نصب افزود:این کاروان خودرویی بانوان جانفدای از دانشگاه اصفهان آغاز و تا خیابان باهنر ادامه داشت.
بانوان جانفدای اصفهان هم گفتند: برای خونخواهی از رهبر شهید، شهدای دانش آموز میناب و بیعت دوباره با فرمانده کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای کاروان خودرویی راهاندازی کردند.