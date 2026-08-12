به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بسیج جامعه زنان سپاه صاحب الزمان اصفهان گفت: این حضور پیام‌آور نقش‌آفرینی بی‌بدیل زنان در عرصه‌های سخت دفاعی است و بار دیگر ثابت کرد که بانوان انقلابی در کنار مجاهدت‌های فرهنگی، در میدان نبرد نیز پاسدارانی استوار برای حریم ولایت و تمامیت ارضی کشور هستند.

نرگس سادات کاظمی نصب افزود:این کاروان خودرویی بانوان جانفدای از دانشگاه اصفهان آغاز و تا خیابان باهنر ادامه داشت.

بانوان جانفدای اصفهان هم گفتند: برای خونخواهی از رهبر شهید، شهدای دانش آموز میناب و بیعت دوباره با فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای کاروان خودرویی راه‌اندازی کردند.