نقاشی‌های دیواری خیابانی یکی از هیجان‌انگیزترین اشکال هنر عمومی هستند که در زندگی روزمره تنیده شده‌اند و محله‌های معمولی را به گالری‌های رنگارنگ، یک انبار فراموش‌شده را به یک بوم نقاشی غول‌پیکر و یا یک بلوک آپارتمانی کسل‌کننده را به فضایی برای روایت یک داستان تبدیل می‌کند. در این آلبوم تصاویری از نقاشی‌های دیواری در مناطق مختلف جهان را می‌بینید که به لطف هنر عکاسی مرز‌های محلی را در نوردیدند و انسان‌های بیشتری بدون حضور در محل خلق اثر می‌توانند از دیدن آنها لذت ببرند و یا روی برخی از آنها تامل کنند.

عکاس : دریافتی