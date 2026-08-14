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کارشناسان بررسی خسارت بیمه محصولات کشاورزی در ارزیابی میدانی باغهای پسته خسارتدیده اردکان، گرمازدگی میوه را عامل اصلی خسارت تشخیص داده و اعلام کردند این نوع خسارت، مطابق ضوابط، مشمول پوشش بیمه محصولات کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد: در پی بروز خسارت در باغهای پسته این شهرستان، کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی استان و شهرستان به همراه نماینده جهاد کشاورزی، وضعیت باغها و میزان خسارت وارده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
در این بررسی، زنگنه و کریمی، نمایندگان بیمه محصولات کشاورزی استان و شهرستان، به همراه فتوحی، نماینده جهاد کشاورزی، با بررسی شرایط باغها، گرمازدگی میوه را بهعنوان مهمترین عامل خسارت شناسایی کردند.
بر اساس اعلام کارشناسان، خسارت ناشی از گرمازدگی میوه، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد و میزان غرامت نیز پس از طی فرآیند کارشناسی و مطابق مقررات تعیین خواهد شد.
همچنین در ارزیابیهای انجامشده، عواملی از جمله اختلال در مدیریت آبیاری به دلیل قطع برق و سهمیهبندی آب، تغذیه ناکافی یا نامناسب در طول فصل و ضعف در مدیریت مبارزه با آفات و بیماریها، از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد و آسیب به درختان پسته عنوان شد.
کارشناسان تأکید کردند خسارتهای ناشی از عوامل مدیریتی، مطابق مقررات بیمه محصولات کشاورزی، مشمول پرداخت غرامت بیمهای نیست و جبران خسارت صرفاً در خصوص عوامل تحت پوشش بیمه و بر اساس ضوابط تعیینشده انجام خواهد شد.
این ارزیابی با هدف تفکیک عوامل خسارت و تعیین میزان خسارت قابل جبران بیمهای انجام شد تا حقوق بیمهشدگان بر اساس مقررات و مستندات کارشناسی مورد رسیدگی قرار گیرد.