به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، ۴۱۵ نفر از خدمات بانک امانات پزشکی این جمعیت بهره‌مند شدند و تجهیزات پزشکی موردنیاز آنان به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال به‌صورت امانت در اختیارشان قرار گرفت.

حکمت‌الله هاشمی از بهره‌مندی ۴۱۵ نفر از خدمات بانک امانات پزشکی این جمعیت در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: بانک امانات پزشکی باهدف حمایت از بیماران و خانواده‌های کم‌برخوردار، تجهیزات پزشکی موردنیاز را به‌صورت امانت در اختیار مراجعان قرار می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان افزود: طی چهار ماه نخست سال جاری، ۴۱۵ نفر از خدمات این بانک استفاده کرده‌اند و در این مدت، ۴۴ قلم تجهیزات و اقلام پزشکی شامل دستگاه اکسیژن‌ساز، ویلچر، کپسول اکسیژن، واکر، عصای زیر بغل، تشک، تخت بیمار، مانومتر، دستگاه بای‌پپ، تشک مواج، لانگ بک‌برد، توالت فرنگی، پالس اکسیمتر، ساکشن و تخت بیمار برقی به متقاضیان تحویل شده است.

وی با اشاره به ارزش تجهیزات امانت داده شده تصریح کرد: ارزش ریالی تجهیزات ارائه‌شده در این بازه زمانی بالغ بر ۹ میلیارد و ۲۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بوده است.

هاشمی با تأکید بر تداوم خدمات حمایتی جمعیت هلال‌احمر گفت: توسعه خدمات بشردوستانه و فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر بیماران به تجهیزات پزشکی مورد نیاز، از اولویت‌های این جمعیت است و ارائه خدمات بانک امانات پزشکی با هدف کاهش دغدغه خانواده‌ها و حمایت از سلامت جامعه ادامه خواهد داشت.