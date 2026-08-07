مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حاجیه خانم عصمت خسروانی تهرانی، مادر سردار شهید مهدی و مهرداد ملکی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در راستای تکریم مقام شامخ خانواده‌های معظم شهدا، رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل شهیدان ملکی، با حاجیه خانم عصمت خسروانی تهرانی، مادر سردار شهید مهدی و مهرداد ملکی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف پیگیری وضعیت درمانی و جسمانی این مادر فداکار انجام شد، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، ضمن احوال‌پرسی و اطلاع از روند رسیدگی‌های پزشکی، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی و اهتمام ویژه نسبت به سلامت والدین معظم شهدا تأکید کرد.

رضایی در بخشی از سخنان خود، مادران شهدا را اسوه‌های صبر، ایثار و مقاومت خواند و افزود: تکریم مادران شهدا، تکریم آرمان‌های انقلاب و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره سلحشورانی است که جان خود را در راه حفظ کیان ایران اسلامی فدا کردند. این خانواده‌ها چشم و چراغ این ملت هستند و خدمت به آنان کوچک‌ترین وظیفه مسئولان نظام است.

وی در ادامه با یادآوری دلاوری‌های سردار شهید مهدی ملکی، فرمانده سرافراز توپخانه لشکر ۲۵ کربلا در دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: شهید مهدی ملکی از جمله فرماندهان مخلص و کارآمدی بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملیات‌های دوران دفاع مقدس ایفا کرد. مجاهدت‌ها و رشادت‌های این شهید والامقام بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ پرافتخار ایثارگری این مرز و بوم است که الگویی برای نسل‌های آینده خواهد بود.