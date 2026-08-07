به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته عنوان کرد: باز کردن تنگه هرمز، نجات آمریکا از باتلاق خودساخته ای است که در آن گرفتار شده است. علت تهدیدهای ترامپ، سپس عقب نشینی از تهدیدات این است که آمریکا در مصاف با ملت ایران شکست خورده و می داند کاری از او ساخته نیست .

وی گفت: علت اصلی عقب نشینی ترامپ از تهدید حمله به زیرساخت های ایران، نگرانی شدید او از پاسخ های کوبنده و ویرانگر ایران به متحدان آسیب پذیرش در خلیج فارس، افزایش قیمت جهانی انرژی و تمام شدن ذخایر موشکی و پدافندی این کشور است.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: تنگه هرمز یکی از ابزارهای بازدارندگی ماست و نباید این ابزار قدرتمند را به دشمن هدیه دهیم .

امام جمعه رباط کریم‌ در بخش دیگری از خطبه های نماز این هفته با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، افزود: از وظایف خبرنگاران و رسانه ها، دفاع واقع بینانه از خدمات و دستاوردهای نظام و نقد منصفانه و دلسوزانه عملکرد مدیران و مسئولان است.