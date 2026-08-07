به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه لاهیجان دراین مراسم با گرامیداشت یادوخاطره شهدا وجانفشانی‌های آنان دردفاع از اسلام وانقلاب گفت:خون شهدا سند شرافت، ایستادگی وپایمردی ملت ایران در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشوراست و امروز باید سیره و منش آنان برای نسل‌های آینده به خوبی تبیین شود.

سرگرد شهید مجید کاظم پور از شهدای پلیس گیلان، هفدهم مرداد ماه پارسال در عملیات دستگیری قاتل مسلح در شهرستان آستانه اشرفیه به شهادت رسید.