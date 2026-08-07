رسول شکری‌نیا شامگاه امروز (پنجشنبه ١۵ مرداد) در کنگره فرهنگ عاشورایی در آیین، زبان و ادبیات ترکمن در گنبدکاووس گفت: شاعران بزرگی در طول تاریخ، عشق و ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در قالب اشعار ماندگار به تصویر کشیده‌اند و این آثار بخشی از میراث ارزشمند فرهنگ عاشورایی است.

محبت به امام حسین(ع) تنها متعلق به یک قوم، گروه یا مذهب خاص نیست

محبت به امام حسین(ع) تنها متعلق به یک قوم، گروه یا مذهب خاص نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رسول شکری نیا با اشاره به جایگاه شاعرانی افزود: امروز که در حوزه وحدت اقوام و مذاهب فعالیت می‌کنیم، باید از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی همچون آثار شاعران عاشورایی بهره بگیریم؛ چراکه فرهنگ عاشورا خود زمینه‌ساز همدلی و انسجام میان ملت‌هاست.

شکری‌نیا ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنگره فرهنگ عاشورایی در آیین، زبان و ادبیات ترکمن، گفت: برگزاری این رویداد فرهنگی در شهرستان گنبدکاووس، گرگان و استان گلستان اقدامی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ادبی و دینی اقوام مختلف است.