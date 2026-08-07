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رسول شکرینیا شامگاه امروز (پنجشنبه ١۵ مرداد) در کنگره فرهنگ عاشورایی در آیین، زبان و ادبیات ترکمن در گنبدکاووس گفت: شاعران بزرگی در طول تاریخ، عشق و ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در قالب اشعار ماندگار به تصویر کشیدهاند و این آثار بخشی از میراث ارزشمند فرهنگ عاشورایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رسول شکری نیا با اشاره به جایگاه شاعرانی افزود: امروز که در حوزه وحدت اقوام و مذاهب فعالیت میکنیم، باید از ظرفیتهای فرهنگی و ادبی همچون آثار شاعران عاشورایی بهره بگیریم؛ چراکه فرهنگ عاشورا خود زمینهساز همدلی و انسجام میان ملتهاست.
شکرینیا ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنگره فرهنگ عاشورایی در آیین، زبان و ادبیات ترکمن، گفت: برگزاری این رویداد فرهنگی در شهرستان گنبدکاووس، گرگان و استان گلستان اقدامی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای ادبی و دینی اقوام مختلف است.