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بازچرخانی آب، طرحی موفق در مدیریت مصرف آب

با بازچرخانی بیش از نود درصد آب در بخش‌های حساس تولید، واحد‌های صنعتی میبد الگوی مدیریت بحران کم‌آبی در کشور شده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۱۷:۰۵
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برچسب ها: بازچرخانی آب ، مدیریت مصرف آب ، میبد
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