پناهجویان درانگلیس سومین شب متوالی، مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند، زیرا نا آرامی‌های ضد پناهجویان و مهاجران شهر تتفورد ادامه دارد.

به سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه ایندیپندنت نوشت: پلیس گفته معترضان نشانی‌های محل سکونت مرتبط با پناهجویان را هدف قرار می‌دادند. پناهجویان مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند.

"پل سنفورد"، رئیس پلیس منطقه "نورفولک"، گفت برخی از معترضان، "نشانی‌های خاصی" را هدف قرار می‌دادند که به اعتقاد آنان محل اسکان پناهجویان بود و اگر مأموران مداخله نمی‌کردند، "به احتمال زیاد" به داخل خانه‌ها نفوذ می‌کردند.

این اتفاق پس از سه شب متوالی خشونت در این شهر رخ می‌دهد که در آن، جمعیت زیادی سعی در ورود به خانه‌هایی داشتند که گمان می‌رود به پناهجویان مرتبط باشند و پنجره‌ها، نرده‌ها شکسته شده است و به خانه‌های مهاجران خسارت وارد شده است.

با اینکه ده‌ها محل حضور مهاجران هدف قرار گرفته است پلیس می‌گوید در کل پنج نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس "سنفورد" در گفت‌و‌گو با برنامه "امروز" رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت که از مأمورانش خواسته شده است که ساکنان خانه‌ها را " برای امنیت آنان" از آن جا دور کنند.

او گفت: " ما در منطقه تتفورد افرادی را داشتیم که در حال اعتراض بودند و خانه‌هایی را که به گمان آنان محل اسکان پناهجویان بود، هدف قرار می‌دادند و در چند مورد، ما را ملزم کردند که ساکنان آن املاک را برای حفظ امنیت شان اسکورت کنیم. "

در پاسخ به این سوال که اگر مأموران مداخله نمی‌کردند، چه اتفاقی می‌افتاد، گفت: " فکر می‌کنم به احتمال زیاد معترضان وارد ملک می‌شدند و این یک مشکل قابل توجه می‌شد و واقعاً امنیت ساکنان تهدید می‌شد. "

او پس از آنکه مأموران روز چهارشنبه "مورد حمله قابل توجهی قرار گرفتند"، به معترضانی که به مأموران حمله می‌کنند، هشدار داد که با "قدرت کامل قانون" رو‌به‌رو خواهند شد. یکی از مأموران با سنگ مورد اصابت قرار گرفت، یکی گاز گرفته شد و دیگری به سمت او تف انداخت. دو مأمور پس از واکنش به صحنه در خیابان کلاور در آن شب، که پلیس آن را "سریع و بی‌ثبات" توصیف کرد، به بیمارستان منتقل شدند".

در پی موج مهاجر ستیزی که شماری از سیاستمداران، احزاب راست و ملی گرا و نیز رسانه‌ها همسو با آنان براه انداخته‌اند تا کنون ده‌ها مهاجر هدف حملات فیزیکی نژاد پرستانه قرار گرفتند، ده‌ها بار خانه، محل کار و خودرو‌ها و دیگر اموال مهاجران در حملات به آتش کشیده یا خسارات فراوان به آنها وارد شد.