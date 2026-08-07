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توسط ۵۳ رام قطار رفت و برگشت در مسیر اهواز ـ خرمشهر ۱۴ هزار و ۶۲۸ نفر از ابتدای طرح اربعین حسینی جابجا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا مطوری، سرپرست اداره کل راهآهن جنوب افزود: از ابتدای طرح اربعین حسینی تاکنون، در مجموع ۶۱۰ رام قطار رفت و برگشت در مسیرهای زیر پوشش راهآهن جنوب انجام شده است.
سرپرست اداره کل راهآهن جنوب با بیان اینکه در این مدت ۳۰۲ هزار و ۳۲۰ زائر با قطارهای راهآهن جنوب جابهجا شدهاند، افزود: در مسیر اهواز ـ خرمشهر ۵۳ رام قطار رفت و برگشت با جابهجایی ۱۴ هزار و ۶۲۸ نفر انجام شده است.
مطوری ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر ـ شلمچه، قطارهای ریلی بهصورت رایگان در مجموع ۲۷۸ رام رفت و برگشت انجام دادهاند و ۱۴۶ هزار و ۶۵۶ نفر از این خدمات بهرهمند شدهاند.
وی بیان کرد: در بخش قطارهای بینشهری نیز ۲۷۹ رام قطار رفت و برگشت، ۱۴۱ هزار و ۳۶ نفر را جابهجا کردهاند.
سرپرست اداره کل راهآهن جنوب با اشاره به تداوم خدمات ریلی در ایام اربعین، بر آمادگی راهآهن جنوب برای ارائه خدمات به زائران و تسهیل تردد آنان تأکید کرد.