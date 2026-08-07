مشاهده و ثبت تصاویری از خرس و بز در اشترانکوه

مشاهده و ثبت تصاویری از خرس و بز در اشترانکوه

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان از ثبت تصاویر ارزشمندی از خرس قهوه‌ای و تعدادی کل و بز وحشی در مجاورت یکدیگر در زیستگاه‌های صخره‌ای منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه خبر داد.

کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، با اشاره به اینکه این مشاهده در جریان گشت و پایش مستمر محیط‌بانان صورت گرفته است، تأکید کرد: همزیستی این گونه‌های شاخص در یک قاب، نشان‌دهنده امنیت، تعادل زیستگاه و سلامت زیست‌بومی منطقه است.

او با اشاره به اهمیت منطقه اشترانکوه به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های حیات‌وحش زاگرس، افزود: غنای گونه‌ای و تنوع زیستی بالای این منطقه که از چشم‌انداز‌های بکر و صخره‌های مرتفع برخوردار است، بازتاب‌دهنده موفقیت برنامه‌های حفاظتی در استان است.

فرمان‌پور همچنین با یادآوری اینکه استان لرستان بیش از ۳۰ درصد از تنوع زیستی کشور را در اختیار دارد، نقش حیاتی محیط‌بانان و مشارکت مردم طبیعت‌دوست را در صیانت از این سرمایه‌های ملی ضروری دانست.

او در پایان، حفظ این میراث طبیعی را مسئولیتی همگانی برای تأمین سلامت چرخه حیات نسل‌های آینده دانست.