مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گفت: آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در منطقه رضوانشهر تبریز مهار و از گسترش حریق به دیگر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، رضا جان‌فشان نوبری با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه بعد از ظهر امروز در آشپزخانه طبقه دوم یک ساختمان مسکونی سه‌طبقه در رضوانشهر رخ داد که موجب انتشار دود غلیظ در فضای ساختمان شد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حریق، تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد و نیرو‌ها با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد ساختمان شدند و پس از دسترسی به کانون آتش، عملیات مهار و اطفای کامل حریق را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به اینکه در این حادثه از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری شد خاطرنشان کرد: بررسی دقیق تجهیزات و اتصالات برقی و گازی در منازل می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه داشته باشد.

جان‌فشان نوبری از شهروندان خواست به‌صورت مستمر وسایل برقی، گازی و اتصالات مربوط به آنها را بررسی و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا ایراد به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.