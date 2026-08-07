احمد دنیامالی در ادامه برنامه‌های سفر خود به جمهوری آذربایجان، از مجموعه ملی تیراندازی باکو بازدید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در این بازدید از بخش‌های مختلف مجموعه ملی تیراندازی باکو، سالن‌های تخصصی رشته‌های مختلف تیراندازی و امکانات آموزشی، تمرینی و برگزاری مسابقات دیدن کرد.

در این بازدید، مسئولان مجموعه گزارشی از روند فعالیت این مرکز، نحوه استعدادیابی، برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران و امکانات برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی ارائه کردند.

احمد دنیامالی با اشاره به سطح امکانات این مجموعه، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های استاندارد در رشته‌های مدال‌آور تأکید کرد و بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های منطقه در زمینه مدیریت اماکن ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی را گامی مؤثر در ارتقای همکاری‌ها دانست.