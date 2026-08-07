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احمد دنیامالی در ادامه برنامههای سفر خود به جمهوری آذربایجان، از مجموعه ملی تیراندازی باکو بازدید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در این بازدید از بخشهای مختلف مجموعه ملی تیراندازی باکو، سالنهای تخصصی رشتههای مختلف تیراندازی و امکانات آموزشی، تمرینی و برگزاری مسابقات دیدن کرد.
در این بازدید، مسئولان مجموعه گزارشی از روند فعالیت این مرکز، نحوه استعدادیابی، برنامههای آمادهسازی ورزشکاران و امکانات برای میزبانی رقابتهای بینالمللی ارائه کردند.
احمد دنیامالی با اشاره به سطح امکانات این مجموعه، بر اهمیت توسعه زیرساختهای استاندارد در رشتههای مدالآور تأکید کرد و بهرهگیری از تجربیات کشورهای منطقه در زمینه مدیریت اماکن ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی را گامی مؤثر در ارتقای همکاریها دانست.