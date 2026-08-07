روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: افزایش مبلغ قبوض ناشی از افزایش میزان مصرف، عبور از پله‌های مصرف و یا بروز مشکلات فنی در تجهیزات خانگی مشترکان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این شرکت در واکنش به پرسش‌ها و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها درباره افزایش رقم قبوض آب در تابستان امسال، ضمن تأکید بر عدم تغییر تعرفه‌ها، در بیانیه‌ای تصریح کرد :نرخ آب‌بها همانند سال‌های گذشته بر اساس تعرفه‌های مصوب ابلاغ شده و هیچ افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی در طول سال جاری اعمال نشده است.

بر این اساس، افزایش رقم قبض لزوماً به معنای گران شدن آب نیست، بلکه می‌تواند ناشی از ورود مشترکان به پله‌های بالاتر در الگوی محاسباتی پلکانی باشد.

در بررسی عوامل فنی، روابط عمومی آب‌وفاضلاب کشور به یکی از دلایل اصلی، یعنی «استفاده نادرست از پمپ و مخزن ذخیره آب» اشاره کرد.

بر اساس این بیانیه، اتصال مستقیم پمپ به کنتور می‌تواند موجب مکش هوا به شبکه داخلی و ثبت نادرست حجم آب عبوری شود؛ لذا تأکید شد که پمپ باید حتماً پس از مخزن و مطابق ضوابط فنی نصب شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گرم سال، بخش قابل توجهی از مشترکان با عبور از الگوی استاندارد، در گروه‌های «پر‌مصرف» و «بدمصرف» قرار می‌گیرند که مستقیماً منجر به افزایش نرخ هر مترمکعب در پله‌های بالاتر می‌شود.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مشترکان خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف در قبوض خود، از طریق شرکت‌های منطقه‌ای یا سامانه ۱۲۲ نسبت به پیگیری و بررسی وضعیت کنتور اقدام کنند.