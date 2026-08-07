همزمان با سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، نگاهی به فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری و درمان؛ نهادی که با تکیه بر دانش و توان متخصصان ایرانی، از درمان ناباروری تا مرز‌های نوین پژوهش، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشته است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جهاد دانشگاهی ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۹ با هدف پیوند میان دانشگاه و نیاز‌های جامعه تأسیس شد؛ نهادی که طی بیش از چهار دهه فعالیت، در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری و درمانی، خدمات مختلفی به مردم ارائه کرده است.

یکی از جلوه‌های اثرگذار فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، حوزه درمان ناباروری است؛ جایی که دانش و فناوری، امید را به خانواده‌های چشم‌انتظار فرزند هدیه می‌کند و متخصصان این حوزه با بهره‌گیری از روش‌های نوین درمانی، در کنار زوج‌های نابارور قرار گرفته‌اند.

در این میان، نام دکتر سعید کاظمی آشتیانی، دانشمند برجسته استان مرکزی و بنیانگذار پژوهشگاه رویان، جایگاهی ماندگار دارد؛ دانشمندی که با باور به توان علمی جوانان ایرانی، مسیر تازه‌ای را در پژوهش‌های زیست‌فناوری و درمان ناباروری کشور گشود.

امروز جهاد دانشگاهی با تکیه بر تجربه، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های علمی خود، همچنان در مسیر تبدیل علم به فناوری و فناوری به خدمت حرکت می‌کند؛ مسیری که نتیجه آن، امیدآفرینی برای مردم و برداشتن گام‌های مؤثر در مسیر پیشرفت علمی کشور است.