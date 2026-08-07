پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از تبدیل شدن تصفیهخانههای فاضلاب شیراز و صدرا به «الگوی ملی» در حوزههای بهرهبرداری و سلامت محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهروزی با اشاره به برنامههای توسعهای جاری، تأکید کرد : در دو سال آینده، تمامی جمعیت شهری شیراز و صدرا تحت پوشش کامل خدمات جمعآوری و تصفیه فاضلاب قرار خواهند گرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز اظهار داشت: تصفیهخانههای شرق و غرب شهر صدرا با ظرفیتهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰ مترمکعب در روز، از نظر شاخصهای HSE (ایمنی، بهداشت و محیطزیست) در زمره برترین تصفیهخانههای کشور قرار دارند.
وی اعلام کرد : در حال حاضر دو تصفیهخانه اصلی در شیراز و سه تصفیهخانه در شهر صدرا (از جمله تصفیهخانه شرق با ظرفیت ۱۱۵۰۰ مترمکعب در روز) فعال هستند.
جزئیات طرحهای توسعه:
در راستای تکمیل ظرفیتها، بهروزی از ساخت مدول دوم در تصفیهخانه شماره ۱ شیراز و ساخت سه مدول جدید در تصفیهخانه شماره ۲ با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب برای هر مدول خبر داد؛ همچنین برای منطقه شرق صدرا سه مدول و برای غرب سد، یک تصفیهخانه با ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب در روز پیشبینی شده است.
بازچرخانی و پایداری منابع:
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز با اشاره به مصرف سالانه ۲۰۵ میلیون مترمکعب آب در این منطقه، بر اهمیت طرحهای بازچرخانی تأکید کرد.
وی افزود: «تمام فرایندهای بازچرخانی در استان مطابق استانداردهای جهانی انجام میشود و آبهای تصفیهشده آماده بهرهبرداری در صنایع، پالایشگاهها و نیروگاههای برق است که این اقدام میتواند بخشی از حجم مصرف آب را به چرخه بازگرداند.»