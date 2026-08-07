نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، ایستادگی، ایمان و وحدت ملت ایران را رمز ناکامی دشمنان دانست و بر حمایت از ظرفیت‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمنان گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده است که از مسیر خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان مرکزی، بر ضرورت افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تکیه بر دانش، نوآوری و توانمندی‌های داخلی است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی از ظرفیت قابل توجهی در حوزه صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است، حمایت از این شرکت‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت و توسعه آنها را ضروری دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، از تلاش و خدمات موکب‌داران، دستگاه‌های اجرایی و همه دست‌اندرکاران خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد.