نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با اشاره به برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین، این اجتماع میلیونی را جلوه‌ای از کرامت الهی و عظمت مکتب امام حسین (ع) دانست و گفت: حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در اربعین، تجلی بی‌نظیر ایمان و وحدت مسلمانان است و نشان می‌دهد نهضت عاشورا پس از گذشت قرن‌ها همچنان زنده و اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل با قدردانی از میزبانی مردم عراق، عشق، ایثار و خدمت‌رسانی آنان به زائران را ستود و افزود: تشکیلات امام حسین (ع) ریشه‌ای الهی دارد و تلاش دشمنان برای کم‌رنگ کردن این نهضت، نتیجه‌ای جز گسترش روزافزون آن نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده تصاویر رهبر معظم انقلاب در مسیر راهپیمایی اربعین، آن را نشانه نفوذ گفتمان مقاومت در میان ملت‌های مسلمان توصیف کرد و گفت: صدور انقلاب اسلامی، صدور اندیشه مقاومت، استقلال و مقابله با استکبار است.

امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از سکوت برخی دولت‌های اسلامی انتقاد کرد و خواستار اقدام عملی برای حمایت از مردم فلسطین شد.

آیت‌الله عاملی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید کرد و گفت: ایجاد اختلاف، ناامیدی و ترس، سه محور اصلی جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ایران است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نتیجه ایستادگی ملت و نیرو‌های مسلح دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی امروز در موضع قدرت قرار دارد و هرگونه تعامل و مذاکره باید بر اساس حفظ عزت، منافع و اقتدار کشور صورت گیرد.