بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز بانه برگزار شد جشنواره‌ای که با تجلیل از خیرین و اعلام افزایش ۲۰ درصدی سهمیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان سقز و بانه همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بیست‌ودومین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز شهرستان بانه با حضور مسئولان استانی، خیرین و فرهنگیان برگزار شد.

خیرین بانه‌ای از زمان تأسیس انجمن خیرین مدرسه‌ساز تاکنون با ساخت ۶۲ فضای آموزشی و ۲۸۳ کلاس درس، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان ایفا کرده‌اند.

در این مراسم، حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از تداوم مشارکت خیرین در نهضت مدرسه‌سازی قدردانی کرد.

همچنین بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲۰ درصدی سهمیه پذیرش دانشگاه فرهنگیان برای داوطلبان این دو شهرستان خبر داد.

در پایان، از جمعی از خیرین مدرسه‌ساز بانه به پاس خدمات ماندگار آنان در عرصه آموزش تجلیل شد.