\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0635\u062d\u0627\u0628\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u00a0\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f4\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n