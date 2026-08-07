به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی استان گفت: در قالب این طرح، تسهیلات قرض‌الحسنه برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی به صورت فردی و تجمیعی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

ساعدی افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی ادامه داد: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت تسهیلات به واحد‌های اشتغال اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

اجرای این طرح علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان، به توسعه تولید برق پاک و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی نیز کمک خواهد کرد.