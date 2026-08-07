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سنندج مقصدی جذاب برای گردشگرانی که طبیعت، فرهنگ و مهماننوازی کردستان را تجربه میکنند استقبالی که ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری برای میزبانی شایستهتر از مسافران را پررنگ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سنندج این روزها پذیرای مسافرانی است که از جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی این شهر دیدن میکنند.
هوای مطبوع، طبیعت زیبا، غذاهای محلی و فضای دلنشین شهری، از مهمترین دلایل انتخاب سنندج به عنوان مقصد سفر است.
اما افزایش حضور گردشگران، نیاز به توسعه امکانات اقامتی، خدمات رفاهی و زیرساختهای گردشگری را پررنگتر کرده است؛ ظرفیتی که با برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتر میتواند جایگاه سنندج را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهد.