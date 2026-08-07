به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شرکت توزیع نیروی برق مازندران اعلام کرد: در ادامه مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز و حفظ پایداری شبکه توزیع برق، در نیمه نخست مرداد امسال، ۱۹ دستگاه غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شد.



این تجهیزات با همکاری کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط کشف و ضبط شد و پرونده‌های مربوطه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

بنابر این گزارش استخراج غیرمجاز رمز ارز به دلیل مصرف بالای برق و استفاده خارج از ضوابط، موجب افزایش بار شبکه، افت کیفیت برق، بروز خاموشی‌های ناخواسته و تضییع حقوق مشترکان می‌شود؛ از این‌رو شرکت توزیع نیروی برق مازندران با جدیت شناسایی و برخورد با این تخلف را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد