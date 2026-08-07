مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: در سال جاری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان، حدود ۵۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالرضا تنگستانی افزود: ارزش گندم خریداریشده حدود ۲ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان است که تاکنون هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر با اشاره به باقیماندن هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان، گفت: این مبلغ در صف پرداخت قرار دارد و با پیگیریهای انجامشده از مرکز، امیدواریم مطالبات گندمکاران استان در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود.