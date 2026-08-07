خرید بیش از ۵۹ هزار تن گندم از کشاورزان بوشهری

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر گفت: در سال جاری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان، حدود ۵۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.