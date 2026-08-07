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کارشناس هواشناسی لرستان گفت: دمای هوا تا ۴۸ ساعت آینده تغییری نخواهد کرد و هوا همچنان گرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه مؤمنی گفت: از نظر نوسانات دمایی در ۴۸ ساعت آینده کماکان هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در روند دماها مشاهده نمیشود، بنابراین صرفه جویی در مصرف آب و برق همچنان ضروری است.
وی افزود: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا اواسط هفته پیش رو برای همه نقاط علاوه بر افزایش پوشش ابر، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: همچنین برای امروز و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به دلیل تراکم ابرها و بالا بودن شاخصهای ناپایداری در برخی نقاط احتمال وقوع بارشهایی به صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.