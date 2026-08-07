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فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت: حضور مردم درخیابانها مکمل مجاهدت رزمندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه در مصلای امام خمینی (ره) این شهر با تأکید بر تداوم حضور مردمی در تجمعات، گفت: حضور مردم در خیابانها مکمل مجاهدت رزمندگان در میدان است و امروز این حضور یک تکلیف و وظیفه برای ناامید کردن دشمن و خنثی سازی اهداف او به شمار میرود.
سرهنگ حسن امینی افزود: دشمن با هدف تضعیف، تجزیه و تقسیم ایران وارد میدان شده بود، اما حضور گسترده مردم و مجاهدت نیروهای مسلح، این اهداف را ناکام گذاشت و هیمنه آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی را در هم شکست.
وی با اشاره به اهمیت حضور مردمی در صحنه گفت: اگر از ابتدای شهادت قائد شهید، این حضور گسترده مردمی شکل نمیگرفت، دشمن به اهداف خود نزدیک میشد، اما حضور مردم ولایتمدار معادلات را تغییر داد و امروز نیز باید با توان بیشتری در صحنه حضور داشت.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت حضور در خیابانها را «فرض، واجب و تکلیف» دانست و تصریح کرد: اهمیت این حضور برای همگان روشن شده است و باید همچنان با لبیک به ندای نایب امام زمان (عج)، دشمن را مأیوس کرد.
سرهنگ حسن امینی با اشاره به دستاوردهای جنگهای تحمیلی اخیر گفت: یکی از نتایج این عرصه، رهبری جوان و انتصاب فرماندهان جوان، تقویت روحیه استکبارستیزی و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه بوده است؛ به گونهای که امروز، موازنهی قدرت و تدابیر امنیتی منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و قدرتی فرا منطقهای و جهانی تبدیل شده است.
وی همچنین با اشاره به وقایع تاریخی پس از عاشورا افزود: قیامهای متعددی پس از شهادت امام حسین (ع) شکل گرفت، اما هیچیک آثار نهضت عاشورا را نداشت؛ زیرا زمانشناسی و اقدام به موقع در یاری دین خدا و ولی خدا، نقش تعیین کنندهای در اثربخشی حرکتها دارد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: پیروزیها و دستاوردهای به دست آمده مرهون هدایت قائد شهید امت، قائد رشید ما، مجاهدت نیروهای مسلح، جبههی مقاومت و حضور آگاهانه و دشمن شکن مردم در صحنه است و این حضور باید تا تحقق کامل اهداف جبهه اسلام ادامه یابد.
وی در پایان از حضور هوشمندانه مردم ولایتمدار، بهویژه شهروندان حاضر در میدان شهدای ذهاب، مسکن مهر و میدان اصلی پیربازار قدردانی کرد و از دستگاهها و افرادی که در برگزاری و تقویت این تجمعات مردمی نقش دارند، تشکر کرد.
در پایان سخنرانی پیش از خطبه از ۲۰ نفر از برگزیدگان مسابقات قرآن بسیج استان و کشور در رشتههای مختلف که در سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه شده بودند، تجلیل شد.