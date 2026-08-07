پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه پایان عملیات اربعین حسینی ۱۴۰۵ در استان را اعلام کرد و گفت: در اربعین امسال تردد زائران از مرز خسروی ۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: اربعین امسال بیش از یک میلیون زائر از مرز خسروی تردد کردند که این آمار نسبت به اربعین سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از دیرباز به دروازه کربلا معروف بوده است گفت: مرز بینالمللی خسروی قدیمی ترین و نزدیکترین مسیر عزیمت به عتبات عالیات است و امسال نیز با برنامهریزی و تلاش شبانهروزی ستاد اربعین استان و همدلی مردم و مسئولان، همه شرایط برای تردد آسان و امنیت زائران فراهم شد.
استاندار کرمانشاه افزود: از پایتخت تا پارکینگهای مرز خسروی یک مسیر ایمن به صورت آزادراهی و بزرگراهی است و امسال هم بخش زیادی از محورهای استان به طول ۲۶۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت شد.
حبیبی با تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: ۲۴ پارکینگ با ظرفیت ۳۰۰ هزار خودرو با بیمه و امنیت کامل آمادهسازی شد و ۳۶۴ موکب مردمی در استان و حدود ۴۰۰ موکب در استان دیالی عراق تا کاظمین به زائران خدمترسانی کردند.
وی با بیان اینکه یک شبکه حملونقل گسترده جادهای، ریلی و هوایی نیز مسئولیت جابهجایی زوار در دو طرف مرز را بر عهده داشت گفت: امسال حدود ۶ هزار متر مربع به سایهبانهای پایانه خسروی اضافه شد و پارکسوار پایانه هم چند برابر توسعه یافت.
رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: با آماده سازی و فعالسازی همه گیت های تردد در مرز، امکان عبور زائران در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شد و زائران تنها در ۵ ثانیه از گیتها عبور کردند.
حبیبی همچنین با اشاره به راهاندازی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان با پیگیریهای ویژه و حمایت ستاد مرکزی اربعین و همراهی دولت عراق گفت: زیرساختهای مسافری این مرز در حدود ۴۰ روز و با کار جهادی و بیوقفه آماده میزبانی از زائران حسینی شد و موجب رضایتمندی زائران و رئیس ستاد مرکزی اربعین شد.
استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه بزرگترین میزبان زائران اربعین در کشور است و امسال نیز دست کم ۶۰ درصد کل زائران اربعین از محورهای این استان راهی مرزهای خسروی، سومار و مهران و از آنجا کربلای معلی شدند.
حبیبی از بازگشت روند تردد زائران به روال عادی خبر داد و گفت: تعدادی از زائران همچنان در مسیر برگشت به وطن از مسیر مرز خسروی هستند که خدمت رسانی لازم به آنان انجام خواهد شد.