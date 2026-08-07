احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی در مناطق شرقی و ارتفاعات بوشهر
هواشناسی بوشهر با صدور هشدار سطح زرد، افزایش ناپایداریهای جوی در قالب افزایش ابر، تندباد لحظهای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران را در سطح استان بهویژه مناطق شرقی و ارتفاعات پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به تحلیل نقشههای هواشناسی با استقرار توده هوای گرم بر روی استان و وزش جریانات جنوبی بر روی خلیجفارس، پیشبینی میشود شرایط گرم و مرطوب همراه با شرجی قابلملاحظه تا دوشنبه هفته آینده در سطح استان و روی دریا تداوم داشته باشد.
هادی سالاری با بیان اینکه دمای هوا در شبانهروز گذشته در نقاط مختلف استان بین ۴۵ تا ۵۰ درجه متغیر بوده است، اظهار کرد: در این مدت دمای هوای شهرستانهای دشتستان، تنگستان و دشتی به ۵۰ درجه رسید و میزان رطوبت و شرجی در نقاط ساحلی استان تا ۹۰ درصد به ثبت رسیده است.
وی با تأکید بر احتمال وقوع ناپایداریهای جوی و اعلام صدور هشدار سطح زرد، افزود: طی امروز جمعه تا روز دوشنبه، در برخی ساعتها با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی به صورت تندباد لحظهای، گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران در برخی نقاط بهویژه در ارتفاعات و نواحی شرقی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی بوشهر در خصوص پیشبینی وضعیت جوی و دریایی ۲۴ ساعت آینده نیز بیان کرد: آسمان استان قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی و مه صبحگاهی پیشبینی میشود. همچنین جهت وزش باد بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود که در هنگام تندباد لحظهای از ۴۰ کیلومتر در ساعت فراتر میرود.
وی ارتفاع موج رات در سواحل استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در ساعتهایی از امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۳ بامداد، جزر اول ساعت ۱۱:۲۰، مد دوم ساعت ۱۶:۴۰ و جزر دوم ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه خواهد بود.