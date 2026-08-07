احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در مناطق شرقی و ارتفاعات بوشهر

هواشناسی بوشهر با صدور هشدار سطح زرد، افزایش ناپایداری‌های جوی در قالب افزایش ابر، تندباد لحظه‌ای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران را در سطح استان به‌ویژه مناطق شرقی و ارتفاعات پیش‌بینی کرد.