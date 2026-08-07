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بهره برداری از ۱۳۴ کیلومتر راه در جنوب سیستان و بلوچستان

با هدف تقویت راه‌گذر‌های شرق به غرب و شمال به جنوب، ۱۳۴ کیلومتر جاده استاندارد در جنوب سیستان و بلوچستان بهره‌برداری شد. در حال حاضر ۸۵ کارگاه راه‌سازی در استان سیستان و بلوچستان فعال است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶- ۱۶:۱۷
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برچسب ها: راه سازی ، سیستان و بلوچستان ، بهره برداری از راه ها ، جاده سازی
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