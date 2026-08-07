به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا گفت: راه اندازی «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» در مازندران افزون بر دو هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شد که این امر مهم گواه روشنی بر تأثیر بسیار بالای همراهی مردم در پایداری شبکه است.

نورالله ادبی فیروزجایی افزود: تداوم این همکاری‌ها برای عبور از روز‌های اوج مصرف تابستان، از ضرورت‌های مهمی است که همه مشترکان نسبت به این موضوع مهم دغدغه دارند.

وی گفت: در شرایط کنونی درخواست ما از همه مشترکان آن است تا در زمان‌های اوج بار شبکه، از به کارگیری وسایل پر مصرف مانند اتو و لباسشویی خودداری کنند و با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از دور کند در کولر‌های آبی، در کاهش فشار بر شبکه و پایداری تأمین برق برای همه مشترکان سهیم شوند.

سرپرست شرکت مدیریت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا افزود: یک ماه گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۵ میلیون و ۸۷ هزارکیلو وات ساعت انرژی خالص در واحد‌های نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق کشور شد.



ادبی فیروزجایی ادامه داد: در چهار ماه گذشته ۳۱ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شد و در این مدت ۷۸ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۲ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با چهار واحد بخار هرکدام به ظرفیت ۴۴۰ مگاوات، دو واحد گازی هرکدام به ظرفیت ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات، با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات و تأمین بیش از چهار درصد برق کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری برق و تأمین انرژی مورد نیاز کشور ایفا می‌کند.