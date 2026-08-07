نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: اقتدار ایران، تهدید‌های پوشالی دشمن را بی‌اثر کرده است و دیگر کارکردی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار کرد: تهدید‌های رییس‌جمهور دروغگوی آمریکا هیچ اعتباری ندارد و دشمنان جرأت رویارویی با ایران را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: نیرو‌های رزمنده ایران اسلامی با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، ضربه‌ها و خسارت‌های سنگینی به نیروی انسانی و ساز و برگ‌های نظامی پیشرفته دشمن وارد کردند.

امام جمعه ایلام یادآوری کرد: آمریکا به دلیل ناتوانی در تاب‌آوری در برابر پاسخ کوبنده ایران، ناچار شده است؛ فرایند کاهش نیرو‌ها و عقب کشیدن تجهیزات نظامی خود را از منطقه آغاز کند.

کریمی‌تبار ادامه داد: سران خودباخته برخی کشور‌های همسایه به جای تکیه بر نیروی اسلام؛ زیر چتر آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و امروز در نقش پیام‌آور دشمن عمل می‌کنند.

وی اضافه کرد: این کشور‌های وابسته اکنون در برابر توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند و در وضعیت متزلزلی قرار دارند؛ به گونه‌ای که توان حفاظت از خود در برابر نیرو‌های مقاومت را نیز ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام با استناد به آیه ۵۱ سوره مائده، افزود: قرآن کریم به صراحت مؤمنان را از دوستی و تکیه بر یهود و نصارا منع کرده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار کشور‌های اسلامی را از پذیرش بیگانگان به عنوان پشتیبان برحذر داشت و گفت: سران کشور‌های اسلامی باید بدانند تکیه بر دشمنان جز کشتار مسلمانان هیچ عایدی دیگری ندارد.

وی تشریح کرد: نخبگان، دانشگاهیان و مردم این کشور‌ها باید قیامی شجاعانه علیه آمریکا و صهیونیست‌ها آغاز کنند و بدانند جمهوری اسلامی همواره دست برادری به سوی آنان دراز کرده است.

خطیب جمعه ایلام بر ضرورت بازنگری در سبک زندگی بر پایه آیه ۲۱ سوره احزاب تاکید کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) بهترین الگوی فردی و اجتماعی برای مسلمانان به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام تصریح کرد: نفوذ فرهنگ غربی در پوشش، خوراک و رفتار‌های اجتماعی باید اصلاح شود و سبک زندگی اسلامی جای آن را بگیرد.

حجت‌الاسلام‌کریمی‌تبار به حماسه اربعین اشاره کرد و افزود: نمونه‌های مثبت رفتار شیعی؛ همچون ایثار و مهمان‌نوازی کم‌نظیر مردم ایلام در روز‌های اربعین، باید در سطح جامعه گسترش یابد.

وی از همه زائران، خادمان، موکب‌داران، نیرو‌های امدادی، امنیتی و ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی قدردانی کرد.

امام جمعه ایلام همچنین با گرامی‌داشت روز خبرنگار و یاد شهید «محمود صارمی» یادآوری کرد: رسالت خطیر خبرنگار، امیدآفرینی در جامعه و ارائه خبر‌های موثق و به هنگام است.

وی با قدردانی از کوشش‌های خبرنگاران در پوشش رویداد بزرگ اربعین، گفت: رسانه‌ها باید با خودداری از سیاه‌نمایی، روحیه امید و سرزندگی را در دل جامعه بکارند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام روز حمایت از صنایع کوچک، (۲۱ مرداد) را گرامی داشت و گفت: صنایع کوچک یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه اقتصادی و تحقق تولید ملی به شمار می‌روند.

نماز پرشکوه جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.