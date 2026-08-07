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خطیب جمعه بجنورد گفت: امروز مردم ایران تسلیم تهدیدهای ترامپ و نتانیاهو نخواهند شد و با اقتدار ایستادگی می کنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: اگر تهدیدی واقعی نیز وجود داشته باشد، دشمن از اراده و مقاومت ملت ایران هراس دارد و توان عملی کردن آن را ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه آمریکا با همه توان خود وارد میدان شده، اما به اهدافش نرسیده است، افزود: هزینههای جنگ برای آمریکا بسیار سنگین بوده و این کشور در عرصههای مختلف با شکست مواجه شده است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه اظهار داشت: مدیریت ایران بر تنگه هرمز نقش تعیینکنندهای در امنیت انرژی جهان دارد و هرگونه آسیب به زیرساختهای انرژی ایران، با پاسخ متقابل و قاطع مواجه خواهد شد.
خطیب جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور خاطرنشان کرد: باید قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران حفظ و تقویت شود، توان بازدارندگی افزایش یابد و تجهیزات و انبارهای تسلیحاتی کشور متناسب با نیازهای روز تکمیل و بهروز شوند.
حجتالاسلام نوری در ادامه با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی، بر نقش حیاتی رسانهها در مقابله با تهاجم دشمن تاکید کرد و گفت: با افزایش تهاجم دشمن علیه اسلام و انقلاب، تقویت جبهه رسانهای کشور با نیروهای انقلابی و فداکار ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: خبرنگاران با اطلاعرسانی دقیق و صحیح، نقش مهمی در شفافسازی امور و کمک به مسوولان برای اتخاذ تصمیمات درست ایفا میکنند.
امام جمعه بجنورد هشدار داد: اگر رسانهها وظیفه خود را بهدرستی انجام ندهند، میتوانند ناخواسته موجب ایجاد خسارتهای جبرانناپذیر برای اسلام و ایران شوند، چرا که رسانهها ظرفیت تغییر جریانهای تصمیمگیری را دارند.