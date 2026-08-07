مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از کشف ۱۳ اصله چوب جنگلی قاچاق از نوع توسکا در شهرستان کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهرداد خزایی‌پول با اشاره به کشف محموله چوب قاچاق در شهرستان کلاردشت گفت: با دریافت گزارش‌های مردمی و اقدامات اطلاعاتی درباره قطع و حمل غیرمجاز درختان جنگلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان کلاردشت با همکاری نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، ضمن کنترل محور‌های مواصلاتی و گشت‌زنی در مناطق هدف، یک دستگاه خودروی حامل چوب جنگلی را شناسایی و متوقف کردند.

خزایی‌پول ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، ۱۳ اصله چوب جنگلی از گونه توسکا که به صورت غیرمجاز از عرصه‌های طبیعی برداشت شده بود، کشف و ضبط شد و خودروی حامل نیز توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با تأکید بر اینکه هرگونه قطع، حمل و نگهداری چوب جنگلی بدون مجوز قانونی ممنوع است، تصریح کرد: پرونده متهمان برای مراحل قانونی تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت عمومی است و از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه تخریب، تصرف، قطع یا حمل غیرمجاز چوب، موضوع را با سامانه ۱۵۰۴ منابع طبیعی یا مراجع انتظامی گزارش کنند.