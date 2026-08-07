زهرا زارعی اهل منوجان با درخشش در مسابقات بین المللی بلاروس، ضمن کسب عنوان قهرمانی دو رکورد را هم ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دونده چهارصد متر بانوان ایران که به تازگی رکورد این ماده را پس از چهارده سال شکسته بود، در مسابقات جام بلاروس نیز موفق شد دست به کار بزرگی بزند و یک بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد.

زارعی در ورزشگاه دینامو شهر مینسک برگ ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۵۱.۰۵ ، رکورد ایران را ارتقا داد.

زارعی پیش از این در مسابقات جایزه بزرگ بندرترکمن که اردیبهشت برگزار شد، با ثبت زمان ۵۱.۹۷ رکورد ایران را به نام خود کرده بود.اما زهرا زارعی بلافاصله پس از ارتقای رکورد ۴۰۰متر، رکورد ۲۰۰ متر بانوان ایران را هم شکست.

دونده کرمانی ایران که در مسابقات بین المللی جام بلاروس شرکت کرده، ساعاتی پس از ارتقای رکورد ۴۰۰ متر ایران، در مسابقه ۲۰۰متر نیز ضمن کسب عنوان قهرمانی، با ثبت زمان ۲۳.۰۰ رکورد ایران را شکست.

پیش از این رکورد ۲۰۰متر ایران در اختیار مریم طوسی (۲۳.۲۲ ثانیه ـ ۱۴۰۳ ـ کلمبیا) بود.