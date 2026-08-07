به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا مطوری با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در ایام اربعین حسینی امسال اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین حسینی تکنون، در مجموع ۶۱۰ رام قطار رفت و برگشت در مسیر‌های زیر پوشش راه‌آهن جنوب انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۳۰۲ هزار و ۳۲۰ زائر با قطار‌های راه‌آهن جنوب جابه‌جا شده‌اند، افزود: در مسیر اهواز ـ خرمشهر ۵۳ رام قطار رفت و برگشت با جابه‌جایی ۱۴ هزار و ۶۲۸ نفر انجام شده است.

مطوری ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر ـ شلمچه، قطار‌های ریلی به‌صورت رایگان در مجموع ۲۷۸ رام رفت و برگشت انجام داده‌اند و ۱۴۶ هزار و ۶۵۶ نفر از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

سرپرست اداره کل راه‌آهن جنوب بیان کرد: در بخش قطار‌های بین‌شهری نیز ۲۷۹ رام قطار رفت و برگشت، ۱۴۱ هزار و ۳۶ نفر را جابه‌جا کرده‌اند.

مطوری با اشاره به تداوم خدمات ریلی در ایام اربعین، بر آمادگی راه‌آهن جنوب برای ارائه خدمات به زائران و تسهیل تردد آنان تأکید کرد.