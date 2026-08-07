به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: با اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ساحل این استان، نجاتگران این جمعیت با مشارکت اورژانس و نجات غربق موفق شدند بیش از ۲۰۰ نفر را از خطر مرگ نجات دهند.



غلامعلی فخاری اشرفی افزود: امسال نیز در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۷۰کیلومتر نوار ساحلی استان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق و اورژانس ۱۱۵ از اول خرداد در این مناطق مستقر شدند.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح ۴ پایگاه دریایی، ۱۳ پست موقت ساحلی و ۳۲ پست گشت سیار موتوری با گشت زنی روزانه و استقرار ۱۳۶ نجاتگر و پرسنل هلال احمراستان و ۱۴۳۹ ناجی غریق مشارکت دارند گفت: ۱۲ آمبولانس، ۱۰ خودروی پشتیبانی و ۳۲ موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک هلال احمرمازندران برای اجرای طرح امداد و نجات ساحلی هستند.

مدیر عامل هلال احمر مازندران با بیان اینکه بیشترین غریق نجات یافته به تعداد ۱۰۲ نفر مربوط به ساحل بابلسر بود افزود: در تابستان امسال همه توان عملیاتی جمعیت هلال احمر مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است تا امدادرسانی به مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وی گفت: ارائه خدمات حضوری نظیر پانسمان و آتل بندی، تست فشارخون و قند خون و گرمازدگی به ۴۵۳ نفر و انتقال ۲۰مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

فخاری مجموع خدمت گیرندگان در طرح پیشگیری و کاهش غریق در ساحل مازندران را حدود ۷۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: ناآگاهی افراد درباره وضعیت منطقه و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و نیز نا آشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از مهمترین دلایل غرق شدن هستند و متاسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.