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دشمن آمریکایی در مقابل مقاومت و اقتدار روز افزون ملت ایران اسلامی شکست خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولیفقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا گفت: مقاومت و انسجام ملت ایران، رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، توانمندی نیروهای مسلح و تلاش مسئولان، موجب عقبنشینی دشمن خواهد شد.
آیتالله رسول فلاحتی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف ایران اسلامی گفت: آمریکا تصور میکرد با فشار و تهدید میتواند ملت ایران را تسلیم کند، اما مردم مقاوم کشور با ایستادگی خود این توطئهها را ناکام گذاشتند.
وی با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا گفت: حفظ منافع ملی و گرفتن امتیاز برای ملت ایران همچنان از مطالبات مردم در میدان حضور است.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین از حضور مردم در برنامهها و صحنههای مختلف قدردانی کرد و گفت: حضور مردم با وجود گرمای هوا نشان دهنده پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب و نظام است.
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز برداشت برنج در گیلان، از مسئولان خواست با اتخاذ تدابیر مناسب از کشاورزان، به ویژه شالیکاران استان که تک محصولی هستند، حمایت کنند تا زحمات آنان دچار آسیب نشود و در عین حال حقوق مصرفکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین با گرامیداشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای قدردانی کرد.
آیتالله فلاحتی در ادامه، ۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و ۲۹ صفر سالروز شهادت امام رضا (ع) را تسلیت گفت.